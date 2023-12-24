Genç adamın canına kıyanlar tutuklandı

Erzurum'da çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak öldürülen genç için gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kavgada Y.Ç. tarafından bıçaklanan S.B. olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Zanlılar ise polis tarafından kısa sürede gözaltına alınmış daha sonra adliyeye sevk edilmişti.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde akşam saatlerinde aralarında husumet olduğu anlaşılan iki taraf arasında trafikte çıkan tartışma, kampüs içinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç. (18), S.B.’yi (23) göğsünden bıçaklayarak arkadaşı Y.D. (19) ile olay yerinden kaçtı.

Olay yerine sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.B, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen S.B. kurtarılamadı.

Polis genci yaralayan Y.Ç. ve arkadaşı Y.D.’yi suç aleti bıçakla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı