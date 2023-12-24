‘Sporda şiddet’ operasyonu: 12 gözaltı

Van’da “tehdit veya hakaret içeren tezahürat” ve “şiddete neden olabilecek açıklamalar” maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada,

“Spor Güvenliği Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar ve Siber Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğümüzce yapılan sanal devriye sonucunda; ‘tehdit veya hakaret içeren tezahürat’ ve ‘şiddete neden olabilecek açıklamalar’ maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır”

denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı