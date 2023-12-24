Uyuşturucuya geçit yok: 2 kişiden biri tutuklandı

Adana’da uyuşturucu sattığı öne sürülerek yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Yapılan aramalarda 53.36 gram bonzai katkılı toz maddesi ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet S. ve Erdeniz T.’nin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bir eve yaptığı baskında şüphelileri yakaladı.
Yakalanan şüphelilerin evinden 53,36 gram bonzai katkılı toz maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet S. tutuklanırken, Erdeniz T. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.