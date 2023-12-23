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Bir Şehidin daha var Malatya!

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Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından bugün Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çatışma çıktığını, çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit edildiğini açıklamıştı

Bir Şehidin daha var Malatya! mask
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Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bugün bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman askerimiz  şehit olduğu açıklanmıştı. Bir açıklama da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan geldi.

Gürkan resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada bir şehidin, Mardin doğumlu olan ve Malatya’da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar olduğunu belirterek, baş sağlığı mesajında bulundu.

Gürkan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mardin doğumlu Malatya’mızda ikamet eden P. Söz. Er Cebrail Dündar’a ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.  Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde Şehit olan kahramanlarımızın isimleri ise şu şekilde:
 

P.Uzm.Çvş. Ahmet ARSLAN - Yozgat

P.Uzm.Çvş. Abdülkadir İYEM - Şanlıurfa

P.Söz. Er Cebrail DÜNDAR – Mardin-Malatya

P.Söz. Er Semih YILMAZ - Kırıkkale

P.Söz. Er Kemal ASLAN - Elazığ

P.Söz. Er Enes BUDAK - Ağrı

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23 Ara 2023 - 22:48 Mersin- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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