Bir Şehidin daha var Malatya!

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bugün bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman askerimiz şehit olduğu açıklanmıştı. Bir açıklama da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan geldi.
Gürkan resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada bir şehidin, Mardin doğumlu olan ve Malatya’da ikamet eden Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar olduğunu belirterek, baş sağlığı mesajında bulundu.
Gürkan, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:
“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Mardin doğumlu Malatya’mızda ikamet eden P. Söz. Er Cebrail Dündar’a ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”
P.Uzm.Çvş. Ahmet ARSLAN - Yozgat
P.Uzm.Çvş. Abdülkadir İYEM - Şanlıurfa
P.Söz. Er Cebrail DÜNDAR – Mardin-Malatya
P.Söz. Er Semih YILMAZ - Kırıkkale
P.Söz. Er Kemal ASLAN - Elazığ
P.Söz. Er Enes BUDAK - Ağrı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.