Asgari Ücret Zammı: Heyecan Dorukta! 3. Toplantı Tarihi ve Beklentiler"

2024 asgari ücret zammı için heyecan dorukta! Asgari ücret tespit komisyonu, 3. toplantısını ne zaman yapacak, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar:

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari ücret için son toplantı 18 Aralık tarihinde gerçekleşti. 2. toplantının ardından gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi. Asgari ücrette 3. toplantının tam günü ve saati henüz duyurulmadı. Ancak toplantının 25-29 Aralık tarihlerinde, yani önümüzdeki hafta içinde yapılması bekleniyor. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kısa zaman sonra duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, bu rakamlar üzerindeki son değerlendirmelerini 3. toplantıda yapacak. Asgari ücret, 2024 yılı için belirlenecek zam oranına göre şekillenecek. Komisyon, enflasyon, geçim şartları ve ekonomik göstergeleri de dikkate alarak adil bir zam oranı belirlemeye çalışacak.

ÇALIŞANLARIN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Milyonlarca asgari ücretli, yapılacak zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Ekonomik şartlar ve enflasyon göz önüne alındığında, çalışanların beklentisi yüksek. Ancak işveren kesimi de maliyetleri düşürme adına daha ılımlı bir zam oranını destekliyor. Bu dengeyi sağlama görevi ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na düşüyor.

Kaynak: Haber Merkezi