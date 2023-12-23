Malatya'ya nefes olacak

Maalesef Malatya'da depremlerden sonra sinemalar neredeyse 10 aydır kapalı durumda. Yerel bir yönetmen, kendi filmi olan "Nefes" adlı yapıtı Malatya'da izleyiciye sunmak adına harekete geçti. Ancak şehirde faal sinema salonları bulunmadığı için, bir çözüm yolu bulunması gerekiyordu. Yönetmen Ozan Uzunoğlu, filmi şehre getirmek amacıyla Kültür ve Kongre Merkezi'nde bir organizasyon düzenledi. Film, 23 Aralık Cumartesi günü vizyona girdi ve 15 gün boyunca seanslarla gösterilecek.

“15 GÜNLÜK ÇALIŞMA BAŞLADI”

Nefes filminin organizatörü Önder Serindağ “Depremden sonra birçok eksiklikler vardı şehrimizde. Tabi bunlar ihtiyaç doğrultusunda şuan sosyal yaşama geldik artık. Sosyal yaşamda sinema yok. Sinema binalarımız da sağlam fakat elektrik kesintisinden su kesintisinden kaynaklı sinemalar gösterime giremedi hala. Tahminen yeşil sinema şubat sonu gibi gösterime girecek. Biz o zamana kadar gösterime giren nefes filmi yönetmeni Ozan Uzunoğlu Malatyalı olduğu için bu filmi Malatya’ya getirme kararı aldık. Biz de bu konuyu destekledik ve bir hafta içerisinde çalışmalara başladık Malatya’ya da sinema kurduk. Çünkü billboardlarda raket reklamlarda hep nefes filminin reklamı var ama şehirde sinema yok. Bu çok ciddi bir sıkıntıydı insanlar Elâzığ’a film izlemeye gidiyorlardı. Şimdi yaklaşık 15 günlük çalışma başladı talep doğrultusunda 15-20 gün daha uzatılacak. Şehrimizdeki sinema faaliyete geçti anda da bu proje bitmiş olacak” dedi.

“EN İYİ ÇEKİLMİŞ TÜRK ASKERİ FİLMİ DİYE BİLİRİZ”

Ozan Uzunoğlu ve valiliğin destekleriyle bu filmi herkese izletmeye çalışacağız diyen serindağ “Yönetmenimiz çok ciddi mesajlar almış bu yüzden destekleme kararı aldılar. Buraya 3 kişilik bir ekip gönderdiler bunların yatması, yemesi, içmesi her şeyi karşılanıyor. Çok mesaj geldiği için böyle bir yola çıkıldı. Bizde destekliyoruz şehrimizde böyle bir şey yaptık. İnşallah şehrimizin önde gelen bürokratları önde gelen aileleri de destekleri olursa elimizden geldiğince filmi izleyemeyecek çadır kente yaşayan konteyner kente yaşayan vatandaşlara da bir şekilde Ozan Uzunoğlu’nun destekleriyle, valiliğin destekleriyle bu filmi herkese izletmeye çalışacağız. En iyi çekilmiş Türk askeri filmi diye biliriz inşallah herkes izleyebilir” dedi.