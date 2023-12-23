Ligin en az gol yiyen takımı

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde oynanan 16 maçta sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 43 puanla aynı puandaki sarı-lacivertlilerin ardından averajla ikinci sırada bulunuyor.

Galatasaray derbiden 3 puan ayrılarak liderlik koltuğuna geçmek istiyor.

4 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray ligde Hatayspor’a kaybettikten sonra oynadığı 4 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar sırasıyla Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarından 3 puanla ayrıldı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan mücadelelerde 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 19 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan son olarak dış sahada Pendikspor ile karşılaştı ve maçı 2-0’lık skorla kazandı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de defansif anlamda da gösterdiği başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 16 karşılaşmada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan, söz konusu karşılaşmaların 9’unda da kalesinde gol görmedi.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez, sarı-lacivertliler karşısında sarı kart görmesi durumunda Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı