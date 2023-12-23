- Spor

Derbide hava 12 derece olacak

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 12 dereceyi gösterecek.
Derbide hava 12 derece olacak mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın saat 19.00’da Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ebedi dost, ezeli rakipler kozlarını soğuk bir havada paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Kadıköy'de hava sıcaklığının 12 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 64 olması bekleniyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# fenerbahçe, galatasaray

23 Ara 2023 - 22:04 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL