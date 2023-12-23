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Sivasspor, Süper Lig’de 5. galibiyetini aldı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor karşısında 1-0 kazanan Sivasspor, Süper Lig’de bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Süper Lig’de 5. galibiyetini aldı mask
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde beşinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, diğer 12 maçında ise 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor’u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 ve 15. haftada da deplasmanda Konyaspor’u 1-0 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, 19. hafta maçında ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Süper Lig, sivasspor, Trendyol Süper Lig

23 Ara 2023 - 22:02 - Spor

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