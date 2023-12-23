Sivasspor, Süper Lig’de 5. galibiyetini aldı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde beşinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Yiğidolar, diğer 12 maçında ise 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor’u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 ve 15. haftada da deplasmanda Konyaspor’u 1-0 yenmişti.
Kırmızı-beyazlı takım, 19. hafta maçında ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.