Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Karhan’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi lavanta Sokak No: 52 Battalgazi / Malatya
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kemal Kılıç’ın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi Kuyuönü Caddesi No:12 Yeşilyurt / Malatya
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Işık’ın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi Kuyuönü Caddesi Yeşilyurt / Malatya
68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Besra Karakaya’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi Alperen Sokak No:10/7 Battalgazi/Malatya
52 yaşında vefat eden ve Develi Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Metin Özer’in taziye adresi: Develi Mahallesi Akçadağ / Malatya
90 yaşında vefat eden ve Bereketli Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Güşü Akkaya’nın taziye adresi: Bereketli Mahallesi Yazıhan / Malatya
18 yaşında vefat eden ve Kahyalı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Kalender Can Arı’nın taziye adresi: Kahyalı Mahallesi Akçadağ / Malatya
80 yaşında vefat eden ve Alişar Mahallesi Mezarlığına defnedilen Feride Güler’in taziye adresi: Alişar Mahallesi Battalgazi / Malatya.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.