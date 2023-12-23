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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“86 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Yusuf Karhan’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi lavanta Sokak No: 52 Battalgazi / Malatya

69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kemal Kılıç’ın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi Kuyuönü Caddesi No:12 Yeşilyurt / Malatya

82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hasan Işık’ın taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi Kuyuönü Caddesi Yeşilyurt / Malatya

68 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Besra Karakaya’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi Alperen Sokak No:10/7 Battalgazi/Malatya

52 yaşında vefat eden ve Develi Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Metin Özer’in taziye adresi: Develi Mahallesi Akçadağ / Malatya

90 yaşında vefat eden ve Bereketli Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Güşü Akkaya’nın taziye adresi: Bereketli Mahallesi Yazıhan / Malatya

18 yaşında vefat eden ve Kahyalı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Kalender Can Arı’nın taziye adresi: Kahyalı Mahallesi Akçadağ / Malatya

80 yaşında vefat eden ve Alişar Mahallesi Mezarlığına defnedilen Feride Güler’in taziye adresi: Alişar Mahallesi Battalgazi / Malatya.”

 
 

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23 Ara 2023 - 17:45 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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