Malatya’nın O Mahallesi’ne Kentsel Dönüşüm Projesi

Proje, 24 Ocak 2020'deki Elazığ Sivrice depreminin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın öncülüğünde başlatıldı. Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan 15 dönümlük alanda hayata geçirilen proje, depreme dayanıklı konutları ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çekiyor. Toplamda 168 daire ve 10 dükkânın yer alacağı proje, bölge sakinlerine güvenli ve modern bir yaşam sunmayı hedefliyor.

Başkan Mehmet Çınar, projenin tamamlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilçemize nitelikli bir yaşam alanı kazandırmayı amaçlıyoruz. Projemiz, iç ve dış tasarımı, görsel zenginliği, depreme dayanıklı binaları ve işyerleriyle öne çıkacak, ilçemizin yaşam kalitesini artıracak bir eser olacak." dedi.

Yeşilyurt Belediyesi, kendi öz kaynakları, sermayesi ve gücüyle dışarıdan destek almadan bu projeyi hayata geçiriyor. Turgut Özal Mahallesi sakinleri, projenin devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölge sakinleri modern ve güvenli konutlara kavuşacak.

Kaynak: BÜLTEN