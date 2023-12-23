2023'ün otomobil pazarında göze çarpanlar: En çok satan modeller ve trendler

Otomobil Çeşitliliği: Toplam otomobil satışları içinde otomatik şanzımanlı araçlar, 690.471 adetle yüzde 82,1'lik bir paya sahip oldu. Otomobil pazarının belirgin bir tercihi olan otomatik şanzıman, sürücülere konfor ve kullanım kolaylığı sağlamaya devam ediyor.

Yakıt Tercihleri: Benzinli otomobiller, 561.053 adetle pazarın yüzde 66,7'sini oluşturarak en çok tercih edilen motor tipi oldu. Bu, otomobil kullanıcılarının hâlâ benzinli motorlara olan ilgilerini sürdürdüklerini gösteriyor.

Elektrikli ve Hibrit Araçlar: 2023 yılında elektrikli araç satışları 60.101 adetle önceki yıla göre büyük bir artış gösterdi ve pazarın yüzde 7,1'ini oluşturdu. Ayrıca, hibrit otomobiller 89.013 adet satışla pazarın yüzde 10,6'sını elinde tuttu.

SUV Trendi: Gövde tipine göre değerlendirildiğinde, SUV otomobiller yüzde 50,6'lık paylarıyla toplam 425.661 adet satışla en çok tercih edilen kategori oldu. SUV'lerin popülerliği, kullanıcıların geniş iç hacim, yüksek sürüş pozisyonu ve şehir içi kullanım kolaylığı gibi avantajlarından kaynaklanıyor.

Marka ve Model Başarıları: Fiat, 174.207 adetlik satışla toplamda birinci sırayı alırken, en çok satan model Fiat Egea Sedan oldu, 75.299 adetle listenin zirvesine yerleşti. Bu başarıyı Renault Clio HB (50.099 adet) ve Fiat Egea Cross (36.359 adet) takip etti.

Ticari Araçlar: Ford Tourneo Courier ve Fiat Fiorino Combi, en çok satan hafif ticari araç modelleri oldu, sırasıyla 32.472 ve 31.825 adetlik satış rakamlarıyla öne çıktı.

Toplam Satış Rakamları: Türkiye'de 2023 yılı Kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı Kasım ayına göre yüzde 39,8 oranında artarak 115.040 adet satışa ulaştı.

Bu veriler, Türkiye otomotiv sektörünün dinamiklerini ve tüketicilerin tercihlerini yansıtarak, otomobil pazarındaki önemli trendlere ışık tutmakta.

Kaynak: Haber Merkezi