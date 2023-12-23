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Malatya’da yağışlar ne zamana kadar devam edecek?

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Kış aylarının gelmesiyle birlikte Malatya’nın ilçelerine kar yağmaya başladı. Ancak merkeze daha ilk kar düşmeden sağanak yağışlar kent merkezini terk etmiyor. Peki, Malatya’da sağanak yağışlar ne zamana kadar devam edecek? Kent merkezine ilk kar ne zaman yağacak?
Malatya’da yağışlar ne zamana kadar devam edecek? mask
Malatya’da yağışlar ne zamana kadar devam edecek?
Malatya’da yağışlar ne zamana kadar devam edecek?
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Malatya’nın yüksek kesimlerine ve ilçelerinde kar etkili olurken, kent merkezinde yağmur yağmaya devam ediyor. Meteoroloji bugün Malatya merkezde karla karışık yağış beklediğini açıklarken, kentte henüz kar etkili olmadı.

Malatya'nın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışlı, ilçeleri karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oluyor. Meteorolojinin bir haftalık Malatya hava raporunda Pazar günü havanın parçalı bulutlu, Pazartesi günü havanın açık, Salı günü havanın açık, Çarşamba günü havanın az bulutlu, Perşembe günü havanın az bulutlu, Cuma günü havanın az bulutlu ve Cumartesi günü havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunda, Malatya genelinde kuvvetli yağış sonrası yollarda kayma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması noktasında vatandaşları ve araç sürücülerini uyardı.

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23 Ara 2023 - 15:56 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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