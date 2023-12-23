Minik ziyaretçilere büyük eğlence

Minik ziyaretçiler, müzede düzenlenen etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyor. Müzeyi gezen öğrenciler, çeşitli dönemlerde üretilmiş bez bebekleri ve ahşap oyuncakları inceleme fırsatı buluyor. Ayrıca, Karagöz ve Hacivat sahnesini izleyerek geleneksel Türk gölge oyununu keşfediyorlar.
Oyuncak Müzesi Sorumlusu Turgay Karataş, öğrencilere ahşap boyama etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinliklerin öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını ifade etti. Karataş, müzenin 2023 yılında 2 bin öğrenciyi ağırladığını ve öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.
Oyuncak Müzesi, minik ziyaretçilere sadece eğlenceli bir gün geçirme fırsatı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kütüphanesiyle de çocukların hayal dünyasını zenginleştiriyor. Müze, randevu alan okulların öğrencilerine özel etkinlikler düzenliyor ve çocukları eğitici bir deneyimle buluşturuyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.