Minik ziyaretçilere büyük eğlence

Minik ziyaretçiler, müzede düzenlenen etkinliklerle hem eğleniyor hem de öğreniyor. Müzeyi gezen öğrenciler, çeşitli dönemlerde üretilmiş bez bebekleri ve ahşap oyuncakları inceleme fırsatı buluyor. Ayrıca, Karagöz ve Hacivat sahnesini izleyerek geleneksel Türk gölge oyununu keşfediyorlar.

Oyuncak Müzesi Sorumlusu Turgay Karataş, öğrencilere ahşap boyama etkinliği düzenlediklerini belirterek, etkinliklerin öğrencilerin el becerilerini geliştirmelerine katkı sağladığını ifade etti. Karataş, müzenin 2023 yılında 2 bin öğrenciyi ağırladığını ve öğrencilerin doyasıya eğlendiği etkinliklerin düzenlendiğini söyledi.

Oyuncak Müzesi, minik ziyaretçilere sadece eğlenceli bir gün geçirme fırsatı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kütüphanesiyle de çocukların hayal dünyasını zenginleştiriyor. Müze, randevu alan okulların öğrencilerine özel etkinlikler düzenliyor ve çocukları eğitici bir deneyimle buluşturuyor.

Kaynak: BÜLTEN