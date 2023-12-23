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9 ilin dikkatine! Doğu’da fırtına alarmı!  Olumsuzluklara karşı dikkatli olun!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklama da Doğu Anadolu bölgesinde yarın (Pazar günü) kuvvetli fırtına beklendiğini ve yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarda uyarılarda bulunuldu.
9 ilin dikkatine! Doğu’da fırtına alarmı!  Olumsuzluklara karşı dikkatli olun! mask
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Yarın Doğu Anadolu bölgesinde kuvvetli fırtına beklendiği konusunda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşları olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarda bulunuldu.

 Fırtınanın beraberinde getirebileceği olası risklere karşı önlem alınması ve gerekli tedbirlerin alınması önem taşırken, bu doğrultuda, bölgedeki insanların dikkatli olmaları ve gerekli hazırlıkları yapılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

“24.12.2023 Pazar günü Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (40-70 km/saat, bu illerin yüksek ve dağlık kesimlerde hamleli 70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

 
 

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23 Ara 2023 - 15:43 - Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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