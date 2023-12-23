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Tunceli kara teslim

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Tunceli’den dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Tunceli kara teslim mask
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı felç etti. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeni ile araç trafiği durdu. Araçlar zincir takarak ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar da kar birikintilerini kürek yardımı ile atmaya çalıştı.

Pülümür'de 1900 rakımlı Cankurtaran geçidinde karayolları ekipleri mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Tunceli, kar yağışı, son dakika

23 Ara 2023 - 15:32 Tunceli- Bölge

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