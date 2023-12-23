Tunceli kara teslim

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı hayatı felç etti. Yer yer 50 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeni ile araç trafiği durdu. Araçlar zincir takarak ilerlemeye çalışırken, vatandaşlar da kar birikintilerini kürek yardımı ile atmaya çalıştı.
Pülümür'de 1900 rakımlı Cankurtaran geçidinde karayolları ekipleri mücadelesini aralıksız sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.