Kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Torunoba mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan 34 CHH 130 plakalı yolcu otobüsü ile 62 AP 673 plakalı özel otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, 3 kişi yaralanırken olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı