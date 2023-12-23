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Kuraklık bakın o gölde neye dönüştü

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 Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi sonucu Van Gölü sahili adeta mikrobiyalit tarlasına dönüştü.
Kuraklık bakın o gölde neye dönüştü mask
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Adilcevaz ilçesi sınırları içerinde bulunan Van Gölü sahilinde, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi devam ediyor. Suyun çekilmesiyle birlikte mikrobiyalitlerde gün yüzüne çıktı. Adeta mikrobiyalit tarlasına dönüşen Van Gölü sahili, vatandaşları şaşırttı.

Ünal Emen isimli vatandaş, “Bir zamanlar içinde yüzdüğümüz Van Gölü giderek yok oluyor. Van Gölü sahilleri yok olursa inanın her şeyimiz yok olur demektir. Hep kuraklık diyoruz ama çevrede binlerce su kuyusu var. Birileri bilinçsiz tarımsal sulamaya dur desin” dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kuraklık, Adilcevaz, van gölü, Bitlis

23 Ara 2023 - 15:29 Bitlis- Bölge

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