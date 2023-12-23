Kuraklık bakın o gölde neye dönüştü

Adilcevaz ilçesi sınırları içerinde bulunan Van Gölü sahilinde, kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi devam ediyor. Suyun çekilmesiyle birlikte mikrobiyalitlerde gün yüzüne çıktı. Adeta mikrobiyalit tarlasına dönüşen Van Gölü sahili, vatandaşları şaşırttı.
Ünal Emen isimli vatandaş, “Bir zamanlar içinde yüzdüğümüz Van Gölü giderek yok oluyor. Van Gölü sahilleri yok olursa inanın her şeyimiz yok olur demektir. Hep kuraklık diyoruz ama çevrede binlerce su kuyusu var. Birileri bilinçsiz tarımsal sulamaya dur desin” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.