Beklenen kar yağdı, ilçe beyaza büründü

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünün uyardığı Bingöl merkezde sağanak yağış etkili olurken, adını karla kaplı ovadan alan Bingöl’ün 1940 rakımlı ilçesi Karlıova’da ise kar yağışı etkili oldu. Karlıovalılar yeni güne karla uyanırken, ilçede kar kalınlığı 10 santimi aştığı görüldü. Kar yağışıyla beraber ilçenin tamamı beyaza büründü, esnaflar işyerlerinin önünü biriken kardan kürekle temizledi.
Öte yandan, kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesine bağlı 10 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı öğrenildi. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.