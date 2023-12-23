Rota ishallerine dikkat!

Dr. Büyükdereli, son yıllarda etkili özellikle çocuklarda etkili olan rota ishali hastalığı ile ilgili konuştu. Hastalığa kapılan bireylerin bir hafta gibi hastanede tedaviye alındığını ifade eden Dr. Büyükdereli, “Kış mevsiminin gelişiyle beraber çeşitli hastalıklarda artış bulunuyor. Özellikle ülkenin güneyi ve bizim bulunduğumuz bölgelerde. Rota ishalleri sık ve çoklukta hastalarımızı oldukça yoğun üzmektedir. Bir hafta gibi yatışla sonuçlanan ishallere neden olmaktadır. Rota ishalinden aşı ile korunmanın mümkün olduğunu tüm hastalarımıza hatırlatmak isterim” dedi.

Rota ishalinin aşıları hakkında da bilgiler veren Dr. Büyükdereli, “İki tip aşısı var bu hastalığın birisi iki ve dördüncü ayda. Diğeri iki dört ve altıncı aylarda yapılmaktadır. İlk doz ikinci ayda yapılmak kaydıyla herhangi bir yan etki beklenmemektedir. Rota aşısı insan konforunu ve hayatını kaliteleştirir ve konforu artırır. Hastanede yatan hastalarımız bilir bu ara oldukça sık hasta yatırdık ve başından geçenler bilir lütfen rota ishalinin sıkıntılı oldukça yorucu ve üzüntülü bir durum olduğunu yaşamayan arkadaşlarına anlatsınlar” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı