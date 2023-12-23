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Deprem bölgesinde hafriyat atıkları temizleniyor

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Kahramanmaraş’ta çevreye rastgele bırakılan ve kent estetiğini bozan hafriyat atıklarını bulundukları alandan kaldırarak döküm sahasına naklediyor.

Deprem bölgesinde hafriyat atıkları temizleniyor mask
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Şehir genelinde alt ve üstyapı imalatlarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da ev ve iş yerlerinin tadilatı esnasında oluşan ve çevreye rastgele bırakılan inşaat atıklarının temizlenmesi noktasında çalışmalarına devam ediyor.

Mahalle, cadde ve sokaklarda detaylı bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalarla, çevreye bırakılan hafriyat atıkları iş makineleriyle bulundukları alanlardan kaldırılarak hafriyat döküm sahasına nakleden ekipler, Odun Ambarları ve Küçük Sanayi Sitesi’nde de hafriyat temizliğini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; kent estetiğinin sağlanması, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi noktasında çalışmaların kesintisiz sürdüğü belirtildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 Ara 2023 - 15:24 Kahramanmaraş- Bölge

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