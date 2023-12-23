Kırsalda karla mücadele zamanı

Kar yağışıyla birlikte araç trafiğinde oluşabilecek aksamaların önüne geçmek için kar küreme çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arterleri ulaşıma açık tutuyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen adresler arasında, Yedikuyular Kayak Merkezi yolu, Çağlayancerit ilçesinde Soğukpınar - Kaleköy yolu ile Onikişubat’ta Kümperli - Çağırkan Grup Yolu yer aldı.

Yapılan açıklamada, “Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı