Kırsalda karla mücadele zamanı

Kar yağışıyla birlikte araç trafiğinde oluşabilecek aksamaların önüne geçmek için kar küreme çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arterleri ulaşıma açık tutuyor.
Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen adresler arasında, Yedikuyular Kayak Merkezi yolu, Çağlayancerit ilçesinde Soğukpınar - Kaleköy yolu ile Onikişubat’ta Kümperli - Çağırkan Grup Yolu yer aldı.
Yapılan açıklamada, “Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçmek için tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırabilirler” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.