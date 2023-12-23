Sis faciaya sebep oldu

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktasında meydana geldi. Sabah saatlerinde yoğun yağış ve sis nedeniyle İzmir'den Batman'a seyir halindeki yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Kazada, yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Şoför koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan otobüs şoförü İlhami Dokdemir'in (58) ise sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Dokdemir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Şanlıurfa - Gaziantep otoyol bağlantı noktası trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.