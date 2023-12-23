Yutkunma şikayetiyle gittiği hastanede bakın ne çıktı!

Yutkunamama ve boğulma hissiyle Hastaneye başvuran Yakup Olcay (45), doktorların endoskopi ve kolonoskopi tetkikine göndermesi üzerine bağırsağında çok sayıda polip olduğu tespit edildi. Olcay’ın patoloji sonuçları ise erken evre kanseri olarak doktorlara ulaştı.

Olcay, kanser öncülleri olan bağırsak poliplerinden kurtulmak için hastanede görevli Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç’un cerrahi işleme gerek kalmadan, sindirim sistemindeki erken evre kanserlerin ve poliplerin ameliyatsız bir şekilde çıkarılmasında uygulanan ESD işlemiyle şifayı buldu.

Hastanın öyküsünü anlatan Doç. Dr. Tunç, Olcay’ın bağırsağında çok sayıda polip olduğu ve bunlardan bazılarının 2’şer santim olduğunu söyledi. Tunç, “Hastamız bize yutma güçlüğü ve boğazda takılma hissi şikayetleriyle bize başvurdu. Bununla beraber aralıklı karın ağrısı, gaz, şişkinlik, kabızlık ve ishal ataklarının olmasını söylemesi üzerine endoskopi ve kolonoskopi tetkikine gönderdik. Kolonoskopi işleminde hastanın bağırsaklarında çok sayıda polip tespit ettik. Bunlardan bazıları büyüktü, 2 santim civarı polipleri vardı. Bu polipleri kolonoskopik ya da ESD yöntemiyle çıkardık. Bu yöntem ameliyatsız poliplerin çıkarılmasını sağlıyor. Hastalar en fazla bir gün hastanede yatıp, ertesi gün taburcu oluyor. Hastamızın ESD işleminden sonra bir gece yatırdık, ertesi gün taburcu ettik. Patoloji kanseri de bize erken evre kanser olarak gelmişti. Polipleri tamamen çıkarıldığı için ekstra bir cerrahi işleme gerek kalmadan poliplerinden kurtulmuş oldu” dedi.

“45 YAŞ ÜSTÜ TÜM HASTALARA KOLONOSKOPİ TARAMALARI ÖNERİYORUZ”

Bağırsak poliplerinin toplumda sıklıkla görüldüğünü belirten Tunç “Bağırsak polipleri kanser öncülleri oldukları için bu poliplerin taranması gerekiyor. Polipler taranmadığı ve çıkarılmadığı takdirde ilerleyen dönemlerde kansere yol açabilmekte. Kanser sonucu da zaten toplumda bilindiği gibi ameliyatta da geç kalındığı zaman çıkarılamayabiliyor. Hastada çok ciddi sağlık sorunlarına, kemoterapi, radyoterapi gibi sorunlarla baş başa kalınabilmektedir. O yüzden bu hastalarda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Dünya Gastroenteroloji Derneği olarak biz 45 yaş üstü tüm hastalarda kolonoskopi taramaları öneriyoruz” diye konuştu.

“TOPLUMDA ORTALAMA YÜZDE 35 ORANINDA GÖRÜLEBİLMEKTEDİR”

Toplumun yüzde 35’inde bağırsak poliplerine rastlanabileceğine dikkat çeken Tunç, hastalığa yakalanmamak için şöyle uyardı:

“Polipler dediğimiz gibi kanser öncülüğü olan lezyonlardır. Bu polipler toplumda ortalama yüzde 35 oranında görülebilmektedir. Vatandaşları alıp sırayla tararsak her üç hastadan birinde polip çıkacaktır. O poliplerin temizlenmesi lazım. Poliplerin büyük çoğunluğu sebebi genetiktir. Ama genetik yatkınlıkla birlikte çevresel faktörler dediğimiz; beslenme, sedanter yaşam, obezite, sebze ve meyveden az oranda beslenmek, sigara ve alkol gibi bunlar genetik faktörlerin yanında çevresel olarak poliplerin oluşumu ve kansere dönüşümünde çok önemli faktörlerdir.”

Tedavi edildikten sonra herhangi bir sorunla karşılaşmadığını ve şu an genel sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Yakup Olcay (45), “Ben yutkunamama gibi problem yaşıyordum. Hastalık sürecimde yemek yiyemiyordum. Özellikle ekmek hiç yutamıyordum. Bunun yanında nefessiz kalınca boğulma hissi geçiriyordum. Nurettin hocamızı bize önerdiler. Biz de hem hocamızla tanıştık hem de beni tedavi etti. Tedaviden sonra çok şükür bir şeyim kalmadı. Bu zaman zarfında sigarayı da bırakmış oldum. Şimdi de yeme içmemize dikkat edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı