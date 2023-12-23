Virajı alamayıp takla attı

Olay, saat 11.00 sıralarında Diyarbakır'ın Dicle ilçesine ilçe 5 kilometre mesafede yaşandı. İddiaya göre, Recep Ölmez hakimiyetindeki 21 DF 191 plakalı kamyon seyir halindeyken virajı döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı. Kazada araç sürücüsü Recep Ölmez ve araçta bulunan bir kişi ağır yaralandı.
Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi,
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.