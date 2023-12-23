Evlat direnişi yağmur çamur demeden sürüyor

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti HDP il binasının önünde kararlılıkla devam ediyor. Oğlu Mehmet’in 21 Mart 2015 tarihinde İstanbul’dan kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ileri süren İmmihan Nilifırka, çocuğuna ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Evladı gelene kadar HDP önündeki mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Nilifırka, “Oğlum İzmir Ege Üniversitesinde okuyordu. 1 haftalığına İstanbul’a eve geldi. Evladım 21 Mart 2015’te arkadaşının kendisini çağırdığını söyleyip sabah evden çıktı. Gidiş o gidiş oldu. 9 yıldır oğlumdan hiç haber alamıyorum. Ben oğlumun yolunu HDP il binası önünde gözlüyorum. Evladımın acısını çekiyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Evlat hasretinden sağlık sorunlarım oluştu. Allah’ın izni, devletimizin gücüyle evladımı alacağım. Oğlum, beni görüp duyuyorsan dön artık. Sana herhangi bir işkence veya ceza uygulanmayacak” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı