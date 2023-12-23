Göz göre göre yerinde ayrıştırma Hani yasaktı!

16 Eylül’de yıkıldığı halde enkazı bir türlü kaldırılmayan Yeşilevler, sadece yıkılmasıyla kaldı. Enkazı kaldırılmadan yasak olmasına rağmen yerinde ayrıştırmanın yapıldığı Yeşilevler alanı için Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır ve vatandaşlar isyan ederken, bu konuyla ilgili yetkililerin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu.

Yıkımın ardından enkazların kaldırılacağı düşünülürken, 16 Eylül’den şimdiye kadar herhangi bir enkaz kaldırma işlemi gerçekleştirilmediği Yeşilevler’de bir de yerinde yasak olmasına rağmen herkesin gözü önünde ayrıştırma işleminin hala yapılıyor olması site sakinleri ile Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır’ın tepkisine neden oldu.

3-4 ay önce bir şölenle, bir tantanayla Yeşilevler sitesinin yıkıldığını hatırlatan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, bu yıkımın Türkiye ve Avrupa’nın en büyük yıkımı olduğunu söyledi.

“AĞAÇLARI KESTİLER”

“Şu anki bizim derdimiz, tasamız burada yıkılan enkazımızın kaldırılmadan yerinde ayrıştırma yapılması” diyen Ünalır, sözlerine şöyle devam etti:

“Demiri götürüyor. Enkaz ise olduğu gibi duruyor. 3 aydır burada çalışma yapıyorlar. Bir adım ileri gidemedik. Daha ötesi var. Ağaçlarımızı kestiler. Yani 20-30 yıllık, yolun kenarındaki ağaçlarımızı bile kestiler. En azından bu ağaçlar kalabilirdi. Yapılacak yere güzel bir gölgelik olacaktı. Bu ağaçlarımıza bile kıyım yaptılar. Ben YİKOB Müdürümüzü aradım, sekreteri çıktı. müdürümüzle görüşemedim. Sekreter aracılığıyla ben sorunları ilettim. Ama gördüğünüz gibi mahallemiz toz, toprak, pislik içinde. Yıkıldığı günkü enkazlar duruyor. Para eden demirleri alıp götürdüler. Enkazı bugün, yarın kaldıracağız deyip, bizi oyalıyorlar.”

“SAHAMIZI BİR AN ÖNCE BOŞALTSINLAR”

Enkazların kaldırılmasını isteyen Ünalır,

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Malatya’ya geldiği zaman Bakanımız, ‘Bin dairelik alanınız olduğu zaman hemen gelip söyleyin’ demişti. Biz burada TOKİ olarak yerinde yapacaklarını söylemişti. Yerinde dönüşüm olarak değil de TOKİ olarak yapılması taraftarıyız, yerimiz müsait. Acele etmemizin sebebi böyle bir şey yapılacaksa yerimizi, sahamızı bir an önce boşaltsınlar. Biz bir an önce burada yerimiz için müracaat edelim. Artık yerinde dönüşümü TOKİ mi yapar, rezerv alnından mı konut verirler bilemiyoruz”

ifadesini kullandı.

“ENKAZIN BULUNDUĞU YERDE KALABALIK BİR NÜFUS YAŞIYOR”

Enkazlarla birlikte ikinci bir hurdalık oluştuğunu ileri süren Ünalır,

“15 gün önce Sayın Valimize, Ordu Komutanımız tesadüfen Yeşilevler Camimizde cuma namazını kıldı. Cemaat, valimize dertlerini anlattılar. Enkazın kaldırılmadığını söylediler. Valimize sorunu bizzat yerinde gösterdiler. Valimiz de ilgilenileceğini söyledi. Ama hala problem devam ediyor. Burada zaten bir hurdacılar sitesi var, halk bundan bıktı, bir hurdacılar sitesi daha oluştu. Enkazın bulunduğu yerde kalabalık bir nüfus yaşıyor. Burada sokak lambaları yanmıyor, trafik kazaları oluyor. Yeşilevler, Malatya'nın en güzel yeri, en güzel semtiydi. Şimdi bir hurdalık haline geldi. İkinci bir hurdalığımız herkese hayırlı uğurlu olsun”

söyleminde bulundu.

“NE YAPACAĞIMIZI BİLEMİYORUZ”

Site sakinleri de enkazın kaldırılmayıp, yerinde ayrıştırma yapılmasına tepki göstererek,

“Yeşilevler sitesinin yıkılmasından bu yana 3-4 ay oldu. Hala yıkıldığı gibi enkazları duruyor. Sadece demirlerini alıyorlar. Yerinde ayrıştırma yapılıyor. Hani yasaktı? 3 aydan bu yana bu enkaz burada ve firma yerinde ayrıştırma yapıyor. Sayın Valimize ihbarımızdır, lütfen bu gidişata bir dur deyin. Kimseyi takmıyorlar, insanları oyalıyorlar. Bir an önce bu enkazlar kaldırılsın ki, önümüzü görelim. Ne yapacağımızı bilemiyoruz”

ifadelerini kullandı.