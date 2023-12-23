“Zorla tayin etmek olsa olsa sürgündür”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Adalet Bakanlığı’nın Malatya’da cezaevlerinde çalışan personellere zorunlu tayin dayatması yapıldığını iddia etti.

Malatya’yı terk etmemiş personellerin zorla başka şehirlere gönderilmek istenmesinin kabul edilemeyeceğini dile getiren Ağbaba, “Depremde yakınlarını kaybetmiş, personel arkadaşlarını kaybetmiş, deprem sonrası başlayan isyanı canı pahasına bastırmış, Malatya’yı terk etmemiş personellerin zorla başka şehirlere gönderilmek istenmesi kabul edilemez. Farklı cezaevi seçmeleri için 4 gün süre verilen personelin kış günü, evlerini nasıl taşıyacakları, okulda okuyan çocuklarını nasıl farklı şehirlere nakil yapacakları düşünülmeden, ‘Ben yaptım oldu mantığıyla’ hareket edilmesi tepkilere yol açıyor” dedi.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Ağbaba, “Buna rağmen Malatya, Doğanşehir ve Akçadağ’da ‘ihtiyaç fazlası’ denilen ancak tüm personelden talepte bulunması istenen anlam verilemeyen resmi yazı tedirginlik yaratmış durumda” diyerek şu iddialarda bulundu:

“Akçadağ Cezaevi’nde ihtiyaç fazlası personeller başka şehirlere gönderilmek istenirken, şehir dışından Akçadağ Cezaevi’ne personel nakli için çalışma yapıldığı belirtiliyor. Üstelik Malatya’dan zorla personel gönderilirken, yapımı yılan hikayesine dönen Doğanşehir cezaevinin 7 ay sonra tesliminin yapılacağı ve personel talebinin olacağı belirtiliyor. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün ne yapmaya çalıştığı belli olmayan yazıyı tekrar gözden geçirmesi ve Malatya’yla ilgili tasarrufundan vazgeçmesi gerekmektedir. Malatya’da depremzede personeli bir de bakanlık eliyle mağdur etmek asla kabul edilemez.”

Kaynak: BÜLTEN