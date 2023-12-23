Saatlerce sürecek elektrik kesintisi: Kayseri ve Maraş karanlıkta!

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Sarız İlçesine bağlı Bahçeli, Kızılpınar, Günesen, Yeni mahallelerine,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Sarıoğlan İlçesine bağlı Gaziler Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Çukurağaç Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Akin, Yazır, Kızık mahallelerine,

Bugün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Büyükcanlı Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında Yeşilhisar İlçesine bağlı Karacabey Mahallesi’ne,

Bugün 10.10 ile 10.40 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çöten Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ile 15.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Çomaklı Mahallesi’ne,

Yarın 07.00 ile 13.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ne,

Yarın 07.00 ile 12.00 saatleri arasında Melikgazi İlçesine bağlı Hunat Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Kayabaşı, Talatpaşa mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı Obruk Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Develi İlçesine bağlı Mustafa Asım Köksal Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Hacılar İlçesine bağlı Karpuzsekisi, Beğendik mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Tomarza İlçesine bağlı Yeşilbağ Mahallesi’ne,

Yarın 13.00 ile 14.30 saatleri arasında Kocasinan İlçesine bağlı General Emir Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

KAHRAMANMARAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ:

AKEDAŞ tarafından da Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi’ne,

Yarın 06.00 ile 14.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Yavuz Selim, Genç Osman mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Onikişubat İlçesine bağlı Bulutoğlu Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ekinözü İlçesine bağlı Alişar Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.