23 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

23 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
BARIŞ ECZANESİ – BATTALGAZİ
KÜÇÜK HÜSEYİN BEY MAHALLESİNE, ATATÜRK EVİ YANI, SİVAS CADDESİ, CUMHURİYET MEYDANI KONTEYNER ÇARŞI, NO:42
24 SAAT AÇIK
ÖZBAY ECZANESİ - BATTALGAZİ
GÖZTEPE MAHALLESİ, DÜLGERZADE SOKAK, NO:23/B
24 SAAT AÇIK
KURNAZLAR ECZANESİ – YEŞİLYURT
İSTASYON CADDESİ (TCDD), DEMİRYOLLARI KARŞISI
24 SAAT AÇIK
TOLGA ECZANESİ - YEŞİLYURT
TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, NO:226/C, TECDE
24 SAAT AÇIK
AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ
ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.