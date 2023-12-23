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23 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 23 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘23 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
23 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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23 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

BARIŞ ECZANESİ – BATTALGAZİ

KÜÇÜK HÜSEYİN BEY MAHALLESİNE, ATATÜRK EVİ YANI, SİVAS CADDESİ, CUMHURİYET MEYDANI KONTEYNER ÇARŞI, NO:42

24 SAAT AÇIK

ÖZBAY ECZANESİ - BATTALGAZİ

 GÖZTEPE MAHALLESİ, DÜLGERZADE SOKAK, NO:23/B

24 SAAT AÇIK

KURNAZLAR ECZANESİ – YEŞİLYURT

İSTASYON CADDESİ (TCDD), DEMİRYOLLARI KARŞISI

24 SAAT AÇIK

TOLGA ECZANESİ - YEŞİLYURT

TECDE MAHALLESİ, İSMET PAŞA CADDESİ, NO:226/C, TECDE

24 SAAT AÇIK

AKSU ECZANESİ - BATTALGAZİ

ALACAKAPI MAHALLESİ, BENZİNLİK CADDESİ

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 
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23 Ara 2023 - 10:44 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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