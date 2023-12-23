23 Ara 2023 - 10:39 - Gündem

"Malatya’da buz gibi bir hafta! Kar yağışı yolda mı?

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya'nın yüksek kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı, diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak eseceği açıklandı.