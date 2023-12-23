"Malatya’da buz gibi bir hafta! Kar yağışı yolda mı?

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Karla karışık yağmurlu 10
Akçadağ: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 7 derece,
Arapgir: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5 derece,
Arguvan: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,
Battalgazi: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,
Darende: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,
Doğanşehir: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,
Doğanyol: Yağmurlu, karla karışık yağmurlu 8 derece,
Hekimhan: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5 derece,
Kale: Yağmurlu, karla karışık yağmurlu 7 derece,
Kuluncak: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5 derece,
Pütürge: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,
Yazıhan: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,
Yeşilyurt: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 7 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.