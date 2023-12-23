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"Malatya’da buz gibi bir hafta! Kar yağışı yolda mı?

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya'nın yüksek kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı, diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği belirtildi. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette yer yer kuvvetli olarak eseceği açıklandı.
"Malatya’da buz gibi bir hafta! Kar yağışı yolda mı? mask
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Karla karışık yağmurlu 10

Akçadağ: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 7 derece,

Arapgir: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5 derece,

Arguvan: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,

Battalgazi: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,

Darende: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,

Doğanşehir: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,

Doğanyol: Yağmurlu, karla karışık yağmurlu 8 derece,

Hekimhan: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5 derece,

Kale: Yağmurlu, karla karışık yağmurlu 7 derece,

Kuluncak: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 5 derece,

Pütürge: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,

Yazıhan: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 6 derece,

Yeşilyurt: Karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı 7 derece”

 

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23 Ara 2023 - 10:39 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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