Deprem bölgesi karanlıkta! Malatya’da saatler sürecek elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Gölpınar, Altunlu, Sahilköy, Ören, Bölüklü, Hançerli, İkinciler, Kömekavak mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Esentepe, Altıntop, Savaklı mahallerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Şişman, Ağılyazı mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Gözlüce Mahallesi’ne,
Yarın 06.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce, Yakınca, İnönü, Özalper, Koyunoğlu, Çavuşoğlu, Çukurdere, Zaviye, Samanlı, Salköprü, Hacı Abdi, Şeyh bayram, 1. OSB, Bostanbaşı, Duruldu, 2. OSB, Karakavak, Turgut Özal, Cevatpaşa, Topsöğüt, Samanköy, Cumhuriyet, Kendirli, Tepeköy, Dilek mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Karşıyaka, Yeni, Topraktepe, Günedoğru, Altıntop, Söğüt mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Aydınlar, Kuyulu, Çayırköy, Yukarıörükçü, Ilıcak, Sadıklı, Kadıibrahim, Keklikpınarı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Bentköy Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı, Yakınca mahallelerine,
Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Mezra Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.