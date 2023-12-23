- Asayiş

Tecde'de ölümlü kaza

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Malatya Yeşilyurt ilçesinin Tecde Mahallesi'nde sabah saatlerinde kaza yaşandı. Kaza da 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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Tecde'de ölümlü kaza
Tecde'de ölümlü kaza
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Malatya'da sabah saatlerinde kaza meydana geldi. Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada 34 CZU 722 plakalı otomobil ile 34 CZV 466 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
 
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23 Ara 2023 - 10:12 Malatya- Asayiş

Muhabir  Recep Bağdat

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