23 Ara 2023 - 08:41- Gündem G:

Türkiye yasta! Şehit sayımız 6’ya yükseldi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, daha sonra yaralı 3 askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Türkiye yasta! Şehit sayımız 6’ya yükseldi mask
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

“Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir. Operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.”
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23 Ara 2023 - 08:41 - Gündem

Muhabir  Besime Güner

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