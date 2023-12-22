Türkiye yasta! Başımız sağ olsun

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

“TERÖRLE MÜCADELE KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “Savunma Bakanlığımızın paylaştığı çok üzücü bir haber var. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 kahraman Mehmetçiğimizi şehit verdiğimizi ve 4 Mehmetçiğimizin yaralı olduğunu derin teessürle öğrendik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı kahraman Mehmetçiklerimizin tahliye ve tedavilerini kurumlarımız yakından takip ediyor. İlgililer çok yakından sahayla ilgileniyorlar. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Bu hadiseler bizi derinden üzmektedir. Bu aynı zamanda terörle mücadele kararlılığımızı da arttırarak devam ettirecektir” ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

Bu bağlamda tüm Türkiye şehit haberleri ile sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun. Irak’ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Irak'ın kuzeyinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” sözlerine yer verdi.

MALATYALI SİYASİLERDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, “Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” sözlerini kaydetti.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, “Irak'ın kuzeyinde meydana gelen alçak terör saldırısında şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır; yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Pençe Kilit Operasyon bölgesinde hain teröristler tarafından şehit edilen Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Operasyonu Harekât Bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahramanlarımızdan birisi de hemşehrimiz Emre Taşkın. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” sözlerini aktardı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Pençe - Kilit Operasyon Bölgesinde terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Irak’ın kuzeyinde şehit olan 3 askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.