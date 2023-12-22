Son Dakika! Şehidin var Malatya!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda 3 askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

ŞEHİTLERİMİZDEN BİRİ MALATYALI

Şehitlerimizden Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’ın Malatyalı olduğu öğrenildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Pençe Kilit Operasyonu Bölgesinde şehit olan hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın’a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” diyerek, acı haberi duyurdu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, “Pençe-Kilit Operasyonu Harekât Bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Battalgazili hemşehrimiz Emre Taşkın'a Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

P. Söz. Er Emre Taşkın’ın Malatya Battalgazi ilçesinde ikamet ettiği bildirildi.