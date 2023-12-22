Malatyalılar dikkat! Yarınki uçuş kontrollerinizi yapın!

Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'da bugün etkili olan ve yarın da etkisini sürdürmesi beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle 41 seferini iptal etti.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 (Yarın) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verdi.

Bu arada Malatya’dan İstanbul’a kalkış veya İstanbul’dan Malatya’ya kalkış olabilecek seferler için uçuş kontrollerinin yapılması da önem arz ediyor.

Söz konusu kontrolleri öğrenmek için TIKLAYIN...

Kaynak: Haber Merkezi