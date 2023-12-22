2024’te bu burçlar aşk sarhoşu olacak

2024 yılına girmemize çok az bir süre kaldı. Astrologların yeni yıla ilişkin yorumları merak edilirken, önümüzdeki seni aşk açısından en şanslı olacak olan burçları da sıralandı.

İŞTE O BURÇLAR

İKİZLER

Astrologlara göre, 2024’ün aşk açısından en şanslı burçlarından biri İkizler. Vivenseblog, İkizler için konuya ilişkin şunları söylüyor:

2024’ün mücevherler için hazırladığı duygusal sevgiyi çekmek veya korumak için birkaç fedakarlık gerekebilir. Rahatsız edici eski sevgililerinizi engelleyerek (gerçekten “sadece arkadaş” olsanız bile) veya programınızı karıştıran rastgele sosyal aktivitelerden uzak durarak başlayın. Bekçi moduna geçmemeye dikkat edin. Bebek gibi davranarak duygusal kaynaklarınızı tüketen değil, gelişiminizi destekleyecek bir ortağa ihtiyacınız var.

ASLAN

2024’ün aşk açısından en şanslı burçlarından diğeri de AslaN. Vivenseblog, Aslan için aşk adına şunları söylüyor:

Satürn ve Neptün’ün derin sekizinci evinizde olmasıyla, romantik bir fanteziyi, evlilikler de dahil olmak üzere yasal bir gerçekliğe dönüştürebilirsiniz. Ancak Jüpiter ve ay düğümleri vahşi çocuğunuzun enerjisini şarj ediyor. Başka birinin kontrol listesindeki kutuları işaretliyorsanız hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Daha önce hiç yazılmamış bir senaryoyu takip ediyor olsa bile, kendi aşk hikayenizin yazarı olun.

OĞLAK

Yeni yılın aşk açısından en şanslı burçlarından bir diğeri Oğlak. Vivenseblog, Oğlak için aşk adına şunları söylüyor:

2024 yılının ilk yarısı aşık Oğlaklar için son derece heyecanlı. Sınır tanımayan Jüpiter ve deneysel Uranüs, Boğa burcunda ve tutkulu beşinci evinizde senkronize edilerek, kalbinizin arzuladığı her türlü konfigürasyondaki ilişkileri keşfetme özgürlüğüne sahip olmanızı sağlar. Teklifler, hamilelikler, güç eşleşmeleri; aşk vizyonunuzu biçimlendirmek için inisiyatif alın. Aşk gezegeni Venüs Oğlak burcunu iki kez ziyaret ederek yakınlığa karşı direncinizi yumuşatır. 21 Haziran ve 21 Temmuz’da Oğlak burcunda arka arkaya gerçekleşecek dolunaylarla bu yaz kalbinizi cebinizde taşıyacaksınız.

BALIK

2024’te aşk açısından en şanslı burçlarından sonuncusu Balık. Vivenseblog, Balık için aşk adına şunları söylüyor:

Karmik güney düğümü Terazi ve samimi, baştan çıkarıcı, dönüştürücü sekizinci evinizde dönerken, 2024’te balık burcu için aşk dersleri güçlü olacak. Birinin sevgisini kazanmak için çok mu çalışıyorsunuz? Eğer öyleyse, geri çekilmenin zamanı geldi. Özellikle 25 Mart ve 2 Ekim’deki iki Terazi tutulması yakınlarında kıskançlık veya güvensizlik şeklinde ortaya çıkabilecek iç sabotajcınıza dikkat edin. Bu duyguları dinlemek önemli olsa da, hazır olduğunuz daha önceki acılardan kaynaklanabilirler. 2024 Mantrası: Olaylara bakış açınızı değiştirdiğinizde, baktığınız şeyler de değişir. Jüpiter’in 25 Mayıs’ta kendi bölgenize taşınması, birlikte yaşama fırsatlarına işaret ediyor. Güzel olanlara kalbinizi kazanma şansı verin.

Kaynak: Haber Merkezi