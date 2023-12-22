Bingöl dikkat!

FEDAŞ elektrik, Bingöl’ün bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kıgı ilçesine bağlı Dallıca Köyü, Yeşilyurt Mahallesi, Duranlar Köyü, Hasbağlar Köyü, Döşlüce Mahallesi, Yenişehir Mahallesi, Kadıköy Köyü, Güneyağıl Köyü, Açıkgüney Köyü, Ağaçöven Köyü, Eşme Köyü, Yukarıserinyer Köyü, Bağlarpınarı Köyü, Demirkanat Köyü, Kuşçimeni Köyü, Baklalı Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Gökçeli Köyü, Eskişehir Mahallesi, Nacaklı Köyü, İlbeyi Köyü Zengok Mevkii, Bilekkaya Köyü Merkez Mevkii, Çiçektepe Köyü, Topağaçlar Köyü, Batıayaz Köyü Kullan Mezra, Batıayaz Köyü Merkez Mevkii, Yazgünü Köyü, Kutluca Köyü, Zeynelli Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Güneşlik Köyü Merkez Mevkii, Güneşlik Köyü Çaylıca Mezra, Alagöz Köyü, Sırmaçek Köyü, Çanakçı Köyü, Conag Mahallesi, Demirdöş Köyü, Sabırtaşı Köyü, Darköprü Köyü Taşbaşı Mezra, Alınyazı Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Billice Köyü, Eskikavak Köyü, Yeldeğirmeni Köyü, Akbinek Köyü, Kamışgölü Köyü, Güneşlik Köyü Başparmak Mezra, Doğankaya Köyü, Afet Konutları Mahallesi, Güngörsün Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Karaçubuk Köyü, Demiroluk Mahallesi, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Arıca Mahallesi, Erler Köyü, Erbaşlar Köyü, Günlük Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Göl Mezra, Kozlu Köyü, Ayvadüzü Köyü, Sevkar Köyü, Boyalı Köyü, Doluçay Köyü, Sarıdibek Köyü, Altınevler Köyü, Çamlıca Köyü, Kabaçalı Köyü, Elmaağaç Köyü, Çatma Köyü, Korlu Köyü Eyüphan Mezra, Korlu Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Düğünlü Mezra, Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Dolutekne Köyü, Sütlüce Köyü, Aktaş Köyü, Çevreli Köyü, Mercan Köyü, Kaynakdüzü Köyü, Elmadüzü Köyü, Dallıca Köyü, Yeşilyurt Mahallesi, Duranlar Köyü, Hasbağlar Köyü, Yenişehir Mahallesi, Kadıköy Köyü, Güneyağıl Köyü, Eşme Köyü, İlbeyi Köyü Zengok Mevkii, Aysaklı Köyü, Bağlarpınarı Köyü, Demirkanat Köyü, Baklalı Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Gökçeli Köyü, Eskişehir Mahallesi, Eskikavak Köyü, Nacaklı Köyü, Cevizli Köyü Çevrecik Mezra, Tekbaş Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Kuşçimeni Köyü, Yukarıserinyer Köyü, Çiçektepe Köyü, Döşlüce Mahallesi, Batıayaz Köyü Kullan Mezrası, Batıayaz Köyü Merkez Mevkii, Ağaçöven Köyü, Yazgünü Köyü, Açıkgüney Köyü, Zeynelli Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Güneşlik Köyü Merkez Mevkii, Güneşlik Köyü Çaylıca Mezra, Sırmaçek Köyü, Bilekkaya Köyü Merkez Mevkii, Darköprü Köyü Taşbaşı Mezra, Topağaçlar Köyü, Sabırtaşı Köyü, Alınyazı Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Billice Köyü, Kutluca Köyü, Yeldeğirmeni Köyü, Akbinek Köyü, Kamışgölü Köyü, Alagöz Köyü, Çanakçı Köyü, Conag Mahallesi, Demirdöş Köyü, Güneşlik Köyü Başparmak Mezra, Afet Konutları Mahallesi, Güngörsün Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Doğankaya Köyü, Arıca Mahallesi, Karaçubuk Köyü, Demiroluk Mahallesi, Erler Köyü, Erbaşlar Köyü, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Günlük Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Göl Mezra, Kozlu Köyü, Ayvadüzü Köyü, Sevkar Köyü, Boyalı Köyü, Korlu Köyü Eyüphan Mezra, Korlu Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Düğünlü Mezra, Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevkii, Doluçay Köyü, Sarıdibek Köyü, Dolutekne Köyü, Altınevler Köyü, Çamlıca Köyü, Kabaçalı Köyü, Sütlüce Köyü, Elmaağaç Köyü, Çatma Köyü, Aktaş Köyü, Çevreli Köyü, Mercan Köyü, Kaynakdüzü Köyü, Elmadüzü Köyü bölgelerine,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Karlıova ilçesine bağlı Yiğitler Köyü, Yukarı Yagmurlu Köyü bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 15.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Kanıreş Mahallesi, Kıraçtepe Köyü, Boncukgöze Köyü, Hasanova Köyü, Toklular Köyü, Yeniköy Köyü, Cilligöl Köyü, Karabalçık Köyü, Kalencik Köyü, Göynük Köyü, Halifan Köyü, Hacılar Köyü, Sudurağı Köyü, Soğukpınar Köyü, Çobantaşı Köyü Derince Mezra, Çobantaşı Köyü Soğuk Çeşme Mevkii, Çobantaşı Köyü Merkez Mevkii, Çayağzı Köyü, Elmalı Köyü Aşağı Mevkii, Kürük Köyü, Turgut Özal Mahallesi, Bahçeköy Köyü, Kaynak Köyü, Yiğitler Köyü, Kızılağaç Köyü, Aşağıyağmurlu Köyü, Kırkpınar Köyü, Yukarıyağmurlu Köyü, Karlıca Köyü, Kanitaht Mahallesi, Kale Mahallesi, Serpmekaya Köyü, Taşlıçay Köyü, Sakaören Köyü, Serpmekaya Köyü Yalnızlar Mezra, Yeşilyurt Mahallesi, Seyran Tepe Mahallesi, Hasanova Köyü Yukarı Çır Mezra, Yorgançayır Köyü Aşağı Çır Mezra, Yorgançayır Köyü, Çatak Köyü, Bağlıisa Köyü bölgelerine,

Yarın 17.30 ila 21.30 saatleri arasında Yayladere ilçesine bağlı Batıayaz Köyü Kullan Mezra, Batıayaz Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Günlük Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Eyüphan Mezra, Korlu Köyü Göl Mezra, Korlu Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Düğünlü Mezra, Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevki, Batıayaz Köyü Kullan Mezra, Batıayaz Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Yaylabağ Köyü Merkez Mevkii, Günlük Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Eyüphan Mezra, Korlu Köyü Göl Mezra, Korlu Köyü Merkez Mevkii, Korlu Köyü Düğünlü Mezra, Gökçedal Köyü Köyün Kendisi Mevkii bölgelerine,

Yarın 22.00 ila 02.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Selahaddin-İ Eyyubi Mahallesi, Kurudere Köyü, Emtağ Köyü Merkez Mevkii, Direkli Köyü, Aşağıköy Köyü, Sütgölü Köyü Şeref Mevkii, Dügernan Köyü, Çiriş Köyü, Ortaköy Köyü, Şabanköy Köyü, Yelesen Köyü, Dikme Köyü Ovacık Mezra, Emtağ Köyü Bani Mezra, Dikme Köyü Merkez Mevkii, Akdurmuş Köyü Dikme Mezra, Topalan Köyü, Bilaloğlu Köyü Yukarı Mevkii, Bilaloğlu Köyü Aşağı Mevkii, Çevrimpınar Köyü Alataş Mezra, Çevrimpınar Köyü Merkez Mevkii, Gökçekanat Köyü, Yolçatı Köyü, Kuruca Köyü bölgelerine ” elektrik enerjisi verilmeyecek.