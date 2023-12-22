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Süper Lig'de 18. hafta heyecanı

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Trendyol Süper Lig'de 18. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Haftanın önemli maçında 24 Aralık Pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 18. hafta heyecanı mask
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Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Pazar ve 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Sivasspor, yarın saat 13.30'da İstanbulspor'u ağırlayacak. Süper Lig'in 18. haftası derbi maça sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren müsabakada Fenerbahçe, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Hafta, 25 Aralık Pazartesi günü oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

Süper Lig'de 18. haftanın programı şöyle:

Yarın

13.30 Sivasspor - İstanbulspor

16.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK

19.00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir

24 Aralık Pazar

13.30 Konyaspor - Kayserispor

16.00 Adana Demirspor - Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe - Galatasaray

25 Aralık Pazartesi

17.00 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

17.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor

20.00 Hatayspor - Beşiktaş

20.00 Pendikspor - MKE Ankaragücü

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, galatasaray

22 Ara 2023 - 22:55 - Spor

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