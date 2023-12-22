8 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te 8 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.