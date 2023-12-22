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8 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'te 8 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
8 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı mask
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Gaziantep'te 8 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Ara 2023 - 22:51 Gaziantep- Bölge

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