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Öğretmen servisi devrildi!

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmen servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var,

Öğretmen servisi devrildi! mask
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmen servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var,

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracının sis sebebiyle devrilmesi sonucu çok sayıda öğretmen yaralandı. Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Şanlıurfa, şanlıurfa kaza, son dakika

22 Ara 2023 - 22:49 Şanliurfa- Bölge

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