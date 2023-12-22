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Okul önünde facianın eşiğinden dönüldü

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir okulun önünde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 3 araca çarparak takla attı. O sırada okul önünde öğrencilerin olmaması facianın eşiğinden dönerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Okul önünde facianın eşiğinden dönüldü mask
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Kaza, dün öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 565. Sokaktaki Adnan Menderes Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 ADF 889 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 27 U 53 93, 06 ZYK 93 ve plakası öğrenilemeyen diğer araca çarpıp takla attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine kaza yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza olduğu esnada okulun önünde öğrencilerin olmaması ise faciayı önledi. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, son dakika, kaza, trafik kazası

22 Ara 2023 - 22:36 Diyarbakir- Bölge

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