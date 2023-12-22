“Deprem bölgesinde borçları erteleyin” çağrısı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde söz alarak, esnafların prim borçları ile ilgili durumu gündeme getirdi.

“BAKANLIĞIN BİR DÜZENLEMESİ VAR MI?

Milletvekili Fendoğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım, 6 Şubat depreminde deprem bölgemizde binlerce esnafımızın işyerleri yıkıldı. Dolayısıyla iş yerleri yıkılan esnaflarımız ve çalışanları zor şartlarda, devletimiz tarafından temin edilen konteyner kentlerde ve iş yerlerinde ayakta durmaya çalışıyorlar. Özellikle küçük esnafımızın ve yanında çalışan işçilerin 31 Mayıs 2024 tarihine kadar ertelenen BAĞ-KUR ve SGK prim borçlarının yeni iş yerlerinin teslimine kadar ertelenmesi bölgemizdeki küçük esnaflarımıza ve işverenlerimize destek olacaktır. Bu konuda Bakanlığımızın bir düzenlemesi var mıdır?” dedi.

Fendoğlu konuşmasında ayrıca, deprem döneminde Malatya’da koordinatör bakan olarak görev yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, bakan yardımcılarına ve bakanlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: BÜLTEN