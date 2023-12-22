Vali Yazıcı zehir tacirlerine savaş açtı

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde zehir tacirlerine yönelik biri tren istasyonunda diğeri ise Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (MAŞTİ) olmak üzere iki ayrı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda, 13 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ile 5 bin 586 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 zanlıdan M.H.İ. ile İ.T. tutuklanırken, bir kişiye ise adli kontrol uygulandı.

Operasyonlarla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Vali Ersin Yazıcı, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını belirterek, zehir tacirlerine yönelik operasyonların süreceğini kaydetti.

Tüm kolluk kuvvetlerinin var gücü ile zehir tacirlerinin üzerine gittiğini ifade eden Vali Yazıcı, iki operasyonda görev alan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı