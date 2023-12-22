İki fotoğraf arasındaki farkı görün! Demek ki böyle de görüşülebiliyormuş

Yaklaşık bir ay önce AK Parti Malatya heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayaküstü görüşüp kayısı hediye ettiği sıkış tıkış fotoğraf gündeme oturmuştu. Hatta aynı süreçte Kahramanmaraş heyetinin Erdoğan’dan görüşme talep edip, usturuplu bir toplantı yapması ise durumu Malatya adına aciz bir hale getirmişti. O fotoğraftan bir ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malatya heyeti daha münasip bir toplantı yaptı, hatta hatıra fotoğrafı sayılacak kareler bile ortaya çıktı. Bu durum birçok kişiye “Demek ki böyle de görüşülebiliyormuş” dedirtti.

Malatya’yı TBMM’de AK Parti adına 4 milletvekili temsil ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayaküstü bir görüşme yapan milletvekilleri ve beraberindekilerin içinde bulunduğu, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak tarafından yaklaşık bir ay önce paylaşılan fotoğraf karesi dikkat çekmişti.

SANKİ BİR İZDİHAMDI

Adeta bir izdihamın yaşandığı milletvekillerinin bulunduğu bu kare gündem olmuştu. AK Parti Malatya Milletvekili Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Bülent Tüfenkci’nin neredeyse yamuk bir şekilde durması dahi dikkat çekerken herkes “Vekiller Malatya’yı ayaküstü böyle mi anlatıyor?” sorusunu sormuştu. Aynı süreçte Kahramanmaraş heyetinin Erdoğan’dan görüşme talep edip, usturuplu bir toplantı yapması ise durumu Malatya adına aciz bir hale getirmişti.

HATIRA FOTOĞRAFI GİBİ KARELER

O fotoğrafın paylaşılmasının üzerinden yaklaşık bir ay geçerken yine AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak tarafından bugün birkaç fotoğraf daha paylaşıldı. AK Parti Malatya heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha münasip ve uygun şekilde yaptığı görüşme yine gündeme oturdu. Görenler, “Demek ki böyle de görüşülebiliyormuş” diye ifadede bulundu. O görüşmede hatıra fotoğrafı sayılacak kareler bile ortaya çıktı.

GÖRÜŞMEDE KİMLER VARDI?

Milletvekili Ölmeztoprak, “AK Parti Genel Merkez… Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Malatya Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Başkanlarımız, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımız, İl ve İlçe Kadın Kolları Başkanlarımız, İl Gençlik ve İlçe Gençlik Kolları Başkanlarımız ile bir araya gelerek 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine dair değerlendirmelerde bulunduk. Rabb'im hayırlara vesile kılsın inşallah” şeklinde ifadelerle söz konusu kareleri paylaştı.