Babacan'dan deprem bölgesi için çağrı

Malatya Milletvekili Babacan bu desteğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş ve gündüz bakımevlerine de verilmesi için talepte bulunduğunu bildirdi.
“KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNE DE VERİLMESİ NOKTASINDAKİ TALEBİ İLETTİK”
AK Parti Malatya Milletvekili Doç. Dr. Sayın Abdurrahman Babacan destek ile ilgili,
“2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz ile Gaziantep ilimizin Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin geçtiğimiz günlerde bir tebliğ yayınlanmıştı. Bu minvalde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel öğretim kurumlarında okul öncesinden başlamak üzere ortaöğretim çağına kadar eğitim gören öğrencilerimize destek verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel öğretim kurumlarında 48-66 ay arası eğitim gören yaş grubuna verilen desteğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kreş ve gündüz bakımevlerine de verilmesi noktasındaki talebi ilettik. Bakanlığımız bu konu üzerine detaylı bir inceleme yapıp Milli Eğitim Bakanlığı ile eşgüdümlü adımları değerlendirecek”
dedi.
“MALATYA'DA BULUNAN HUZUREVİMİZ DEPREMDEN DOLAYI KULLANILAMAZ DURUMA GELDİ”
Milletvekili Babacan Malatya’daki huzurevinin depremlerden zarar gördüğünü belirterek,
“Bilindiği üzere Malatya'da bulunan huzurevimiz depremden dolayı kullanılamaz duruma geldi. Şehrimizde koruma altında bulunan büyüklerimiz çevre illere sevk edilmişti. Bu noktada, proje aşamasında olan huzurevimizin biran önce projesinin tamamlanması ve hizmete açılması sürecinin hızlandırılması hususunu konuştuk. Bakanlığımız süreci yakından takip edecek ve hızlandıracak. Deprem anından itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız himayesinde ve çeşitli kurumlarımızın da desteği ile şehrin genelinde psikososyal destek çalışmalarının seyrini, mevcut durumu ve ihtiyaçları konuştuk. Afet sonrasında oluşan psikolojik ortamı toparlamak ve normal hayata geçiş sürecini hızlandırmak için oluşturulan ekiplerle ilgili istişarede bulunduk. Bu ekiplerimizin önümüzdeki süreçte de çalışmalarına devam edeceğini belirtmek isterim. Sayın bakan yardımcımıza alakalarından dolayı şehrimiz adına teşekkür ederim”
açıklamalarında bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.