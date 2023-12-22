22 Ara 2023 - 18:18- Gündem

Babacan'dan deprem bölgesi için çağrı

AK Parti Malatya Milletvekili Doç. Dr. Abdurrahman Babacan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ile buluştu. Milletvekili Babacan deprem bölgelerinde uygulanacak olan özel okullarda öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.