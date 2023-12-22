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Dorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattı

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Batman’da kavşağı dönemeyen tırın kopan dorsesi yolu trafiğe kapattı.
Dorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattı mask
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Kozluk'tan Diyarbakır istikametine gitmekte olan 06 DN 6956 plakalı tır, Batman-Diyarbakır karayolu Turgut Özal Bulvarında virajı alamadı. Virajı alamayan tırın dorsesi koptu. Kopan dorse yolu bir süre ulaşıma kapattı. Dönüş sırasında tırın hızının düşük olması muhtemel kazanın önüne geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Çekici marifetiyle kopan dorsenin taşınmasının ardından yol ulaşıma açıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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22 Ara 2023 - 18:23 - Asayiş

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