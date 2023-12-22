Nemrut Dağı ve bilinmeyenleri

Zamanının Kommagene Kralı 1’nci Antiochos’un tanrılara ve atalarına şükranlarını göstermek için heykeller yaptırdığı bu dağ 2 bin 150 metre yükseklikte. Dağın tepesinde ise 1’nci Antiochos’un mezarı, anıtsal heykelleri bulunuyor.

GÜNÜBİRLİK ZİYARET MÜMKÜN

Malatya ve çevre illerde yaşayanların için günübirlik ziyaret etmenin mümkün olduğu bu tarihi yapı, manzarası ile misafirlerini büyülüyor. Çoğu ziyaretçi ise gün doğmadan önce Nemrut’a gidip güneşin doğuşuna bu manzara eşliğinde tanık oluyor. Nemrut’a Malatya-Pütürge-Tepehan yolu üzerinden yaklaşık 100 kilometrelik yolu izleyerek ulaşıldığı bilinmektedir.

NEMRUT DAĞI’NIN KEŞFİ

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bölge hakkındaki keşiflerin 1881 tarihine dayandığını ve imparatorluğun yıkılmasının ardından 2 bin yıl sonra ortaya çıktığını bildirerek,

“Kommagene Krallığının tarih sahnesinden silinmesiyle Nemrut Dağındaki eserler yaklaşık 2 bin yıl yalnızlığa terk edilmiştir. 1881 yılında yöreyi görevli olarak gezen Alman mühendis Karl Sester Nemrut Dağı heykellerine rastlamış ve İzmir’de bulunan Alman Konsolosunu ‘Asur harabeleri bulduğunu’ belirterek haberdar etmiştir. Sester, dev heykelleri keşfetmenin heyecanıyla tanrı heykellerinin oturtulduğu kaidelerin arkasına bakmayı akıl edip Grekçe yazıtları göremediğinden bu hataya düşmüştür. 1882 yılında Otto Puchstein ve Karl Sester Nemrut’ta inceleme yapmıştır. Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) Müdürü Osman Hamdi Bey 1883 yılında bir ekiple gelip Nemrut’ta çalışmıştır. 2. Dünya Savaşının ardından Amerikan arkeolog Theresa Goell ve Alman Karl Doerner Nemrut ve yörede kazı, araştırma ve inceleme yapmıştır. Nemrut’a Malatya-Pütürge-Tepehan yolu üzerinden yaklaşık 100 kilometrelik yolu izleyerek ulaşılmaktadır”

bilgilerine yer vermiştir.

Kaynak: Haber Merkezi