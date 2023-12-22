Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeni bir aday

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Bağımsız Adayı Bengül Uğurlu BUSABAH Medya’yı ziyaret etti. Malatya’nın geleceği ve gelişimi için umut vadeden Uğurlu, Malatya için neler yapacağını açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne adaylığını koyan Bağımsız Başkan Adayı Bengül Uğurlu, haukuk çalışanları ile mahalleliler arasında danışmanlık hizmeti sağlayacaklarını açıkladı.

Uğurlu, “sonrası Büyükşehir Belediyesi Arabuluculuk Bürosu -hukuk çalışanlarımız ile mahalle ve büyük sitelerdeki yerinde dönüşüm faaliyetleri için danışmanlık hizmeti sağlanacak. Şehiriçi ve şehir dışından inşaat şirketlerinden teklif alma konusunda hizmet verilecektir. Deprem sonrası ulaşım sorunları: Otobüs hatları şuan halk için yetersiz durumda, seçim sonrası yeniden hat sayısı arttırılacaktır. Ek olarak her mahalleden banka, hastane, okul, alışveriş merkezi güzergahlarında dolmuş taksi ve minibüs hatları belediyemizce oluşturulacaktır” dedi.

“İÇME SUYU HATLARI ACİL OLARAK YENİLECEK”

“Trambüs hattında araçlar çok fazla yolcu ile hizmet vermektedir” diyen Uğurlu, “Araç sayısı arttırılarak bu konuya çözüm getirilecektir. Fahri Kayahan-Aşağı Bağlar-Kernek Toki-Çöşnük-İnönü Üniversitesi güzergahında trambüs hattı oluşturulması projemiz vardır. Otobüs ve trambüs biletleri kart okutmadan cep telefonu uygulaması ile NFC cep telefonuna okutularak yapılabilecek alt yapı sistemleri kurulacaktır. Atabey feribot iskelesi yenilenip sefer sayıları arttırılacaktır. Nöbetçi personel ek seferler düzenleyecektir. Yüzer taksi hizmeti verilecektir. Şehrimiz deprem sonrası ciddi alt yapı problemleri ile karşı karşıyadır, içme suyu hatları acil olarak yenilecektir. Atık su, yağmur suyu giderleri enkaz kalıntılarının iyi kaldırılmamasından dolayı sıkıntı yaratmadan bir an önce temizlenmelidir. Kütüphane içinde yabancı dil eğitimi için kurs derslikleri İngilizce, Almanca, Rusça, Çince ortaokul ve lise öğrencilerimize eğitimde destek olacaktır. Gündüz bakım evleri kurulacaktır. Çilesiz, Emeksiz, Tecde, Çöşnük olmak üzere 4 adet çalışan anneler için güvenilir sabah 7.00-akşam 18.00 arası hizmet verecek gündüz bakım evleri yapılacaktır” diye konuştu.

“ULUSLARARASI BİSİKLET YARIŞI DÜZENLENECEK”

Kayısı zamanı kayısı yemeyen vatandaş kalmayacağını belirten Uğurlu, “Malatya esnafı için, Milli Müdürlüğümüz ile görüşerek web tasarımı, satış ve pazarlama eğitimleri düzenleyerek, deprem sonrası ellerinde kalan ve konteynerlere sığmayan ürünlerini pazarlama imkanı sağlanacaktır. Kent merkezindeki büyük parklarda köpek sayıları artmaktadır, bu hayvanların barınakta kısırlaştırma, aşılama faaliyetleri ile belediye kontrolüne alınması sağlanacaktır. Belediye Veteriner Hizmetleri, halk için açık kapı günü yapıp, ev hayvanlarına aşılama, kısırlaştırma faaliyetleri için destek verecektir. Şehrimizde Darende-Kürecik-Develi yolunda Uluslararası Bisiklet Yarışı düzenlenecektir. Böylece Darende ilçemiz turizm açısından daha iyi tanıtılacaktır. Şehir içi sokaklarına (Adana'daki portakal ağaçları gibi) meyvesiz ağaçlar yerine her sokağa kayısı ağaçları projesi ile ağaç dikimi yapılıp, kayısı zamanı kayısı yemeyen vatandaş kalmayacak” şeklinde konuştu.

“TUVALET DÜZENİ KURULU PAZAR YERLERİ YAPILACAK”

Uğrulu, “Arslantape Höyüğü sit alanının tanıtımı amaçlı Rafadan Tayfa Geçmişe Yolculuk' animasyon sinema filmi için Büyükşehir Belediyemiz sponsor olacaktır. Arguvan Türkü Festivalimizi, uluslararası daha nitelikli tanıtımlar yaparak, şehir içi diğer ilçeler ve Arguvan ilçemiz bağlantılı etkinlikler otel, ulaşım, yöresel yemekler vb.) bir hafta sürdürerek şehir turizmi için katkı sağlanacaktır. Kırkgöz Sahil Parkımıza ek katkı olarak, deniz kumu sahil şeridine dökülerek, çocuklar için kum ile oynayacakları şezlong, şemsiye ve temizlik hizmetinin belediyelerimizce karşılandığı alanlar oluşturulacaktır. Semt pazarının haftalık açıldığı günlerde hangi semt ise oraya yapılacak. Pazar esnafımız için içme suyu, tuvalet düzeni kurulu pazar yerleri yapılacaktır. Bu kapalı alanlar diğer günler çocuklar için oyun alanı, konser alanları, halı saha ve deprem için acil toplanma alanı olarak planlanacaktır. Bu kapalı pazar yerlerinin altına kapalı otopark yapılıp, şehir içinde sığınak olarak kullanılan alanlar arttırılacaktır” ifadesini kullandı.

BENGÜL UĞURLU KİMDİR?

Bengül Uğurlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı. Malatya doğumlu olan Uğurlu, 2001 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. 2022- 2006 yılları arası Hedef Ecza Deposu Mesul Müdür ve Bölge Satış Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2006-2007 yılları arasında İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. 2007 yılından bugüne kadar Bengül Eczanesi sahibi ve Mesul Müdürlüğü görevini devam ettiriyor. Evli ve iki kız çocuk annesi.